Как написать краткую запись к этой задачи. С одной грядки сняли 10 кабачков, а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Сколько кабачков оказалось в каждой сетке?

Математика

Как написать краткую запись к этой задачи. С одной грядки сняли 10 кабачков, а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Сколько кабачков оказалось в каждой сетке?

Автор: Гость