Как написать краткую запись к этой задачи. С одной грядки сняли 10 кабачков, а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Сколько кабачков оказалось в каждой сетке?
Математика
Как написать краткую запись к этой задачи. С одной грядки сняли 10 кабачков, а с другой на 2 кабачка меньше.Снятые кабачки разложили поровну в 6 сеток.Сколько кабачков оказалось в каждой сетке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[10+(10-2)]:6=9(к) ответ 9 кабачков
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