Принсесса на горошине сокрощённо

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Принцесса на горошине Один принц желал взять в жены только настоящую принцессу. В бурю к ним постучалась девушка, вся мокрая и жалкая, но утверждающая, что она — настоящая принцесса! В ходе проверки королева уложила ее на 20 тюфяков + 20 перин, под которые положила горошину. Утром гостья пожаловалась на плохой сон, ибо всю ночь ей что-то очень мешало и наставило синяков по всему телу. Такой нежной могла быть только настоящая принцесса. Сыграли свадьбу, а горошину поместили в кунсткамеру.