Автобус прошёл путь между городами закаменск и улан-удэ за 8 ч со скоростью 54км/ч.З?? какое время проедет этот автомобиль,скорость которого 72км/ч?

Математика
Автобус прошёл путь между городами закаменск и улан-удэ за 8 ч со скоростью 54км/ч.З?? какое время проедет этот автомобиль,скорость которого 72км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54*8=432(км)-расстояние между городами        2)432:72=6(ч.)-время автомобиля     ОТВЕТ: за 6 часов.
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