Автобус прошёл путь между городами закаменск и улан-удэ за 8 ч со скоростью 54км/ч.З?? какое время проедет этот автомобиль,скорость которого 72км/ч?

Математика

Автобус прошёл путь между городами закаменск и улан-удэ за 8 ч со скоростью 54км/ч.З?? какое время проедет этот автомобиль,скорость которого 72км/ч?

Автор: Гость