В чем провляются различия между западной и восточной уральского района

География
В чем провляются различия между западной и восточной уральского района
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урал скорее разъединяет европейскую и азиатскую часть России. Поскольку природные условия, заселенность, хозяйственная освоенность этих двух территорий крайне разная. Урал – естественный рубеж.
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