Один мини трактора вспахивают за 1 час 1250 метра квадратных а другой 1500 метров квад??атных Сколько квадратных метров вспашут оба трактора за 4 часа работы преложить 2 способами

Математика

Один мини трактора вспахивают за 1 час 1250 метра квадратных а другой 1500 метров квад??атных Сколько квадратных метров вспашут оба трактора за 4 часа работы преложить 2 способами

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