Один мини трактора вспахивают за 1 час 1250 метра квадратных а другой 1500 метров квад??атных Сколько квадратных метров вспашут оба трактора за 4 часа работы преложить 2 способами

Математика
Один мини трактора вспахивают за 1 час 1250 метра квадратных а другой 1500 метров квад??атных Сколько квадратных метров вспашут оба трактора за 4 часа работы преложить 2 способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1250×4=5000 (м) - первый за 4 часа 2)1500×4=6000 (м)- второй за 4 часа 3) 5000+6000=11000 (м)-вместе за 4 часа
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