У каких растений (с одиночными цветками или соцветиями) большая вероятность завязывания плодов после поздних(в конце мая-в начале июля)заморозков?Почему?
Биология
У каких растений (с одиночными цветками или соцветиями) большая вероятность завязывания плодов после поздних(в конце мая-в начале июля)заморозков?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая вероятность у растений с соцветиями. По теории вероятности часть отдельных цветков,входящих в соцветие погибнут,а другая часть выживет и и будет развиваться в плоды после оплодотворения.
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