200 - (43 + 0, 56 - 3, 863) = ??? РЕБЯЯЯТ, СДЕЛАЙТЕ БЫСТРО И ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика

200 - (43 + 0, 56 - 3, 863) = ??? РЕБЯЯЯТ, СДЕЛАЙТЕ БЫСТРО И ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость