200 - (43 + 0, 56 - 3, 863) = ??? РЕБЯЯЯТ, СДЕЛАЙТЕ БЫСТРО И ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
200 - (43 + 0, 56 - 3, 863) = ??? РЕБЯЯЯТ, СДЕЛАЙТЕ БЫСТРО И ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)43,00 +0,56 ------------ 43,56 2)43,560 - 3,863 ------------- 39,697 3).200.000 - 39,697 ---------------- 160,303 Не знаю,правильно или нет...
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