Принцип действия динамометра (как с помощью прибора измерить данную физическую в??личину)

Физика
Принцип действия динамометра (как с помощью прибора измерить данную физическую в??личину)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На практике часто приходится измерять силу. Для этого используется устройство, которое называется динамометр. Основой динамометра является пружина, к которой прикладывают измеряемую силу. Каждый динамометр, помимо пружины, имеет шкалу, на которую нанесены значения силы. Один из концов пружины снабжен стрелкой, которая указывает на шкале, какая сила приложена к динамометру

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