Помогите пожалуйста нужно: придумать словосочетание со словом свежего. !!!Заранее спасибо!!!

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Помогите пожалуйста нужно: придумать словосочетание со словом свежего. !!!Заранее спасибо!!!
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