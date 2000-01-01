Что поведали тебе о прошлом крае находки археологов? По окружающему миру

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В Новосибирске есть краеведческий музей с очень интересными археологическими находками. Эти артефакты ведают нам о прошлом этого интересного города. Например, древние памятники зарыты под городом Новосибирск. Эти артефакты бесценны в наше время.