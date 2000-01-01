Слева от слов назови формы, в которых они даны. Потом поставь глаголы в указанную форму и справа запиши их. Объясняй выбор букв. Лезу , отнесу, ползёт, сгрызли. Можно ли формы глаголов в первом столбике считать проверочными сло...
Русский язык
Слева от слов назови формы, в которых они даны. Потом поставь глаголы в указанную форму и справа запиши их. Объясняй выбор букв. Лезу , отнесу, ползёт, сгрызли. Можно ли формы глаголов в первом столбике считать проверочными словами? Для каких орфограмм? А можно ли записанные тобой слова считать проверочными? Для каких орфограмм? Какой вывод сделаешь?
Ответ(ы):
Гость:
привести в систему имеющиеся знания о глаголе;тренировать в изменении глагольных форм;развивать орфографическую память и зоркость;воспитывать аккуратность при выполнении работы;работать над обогащением активного словаря учащихся посредством работы над лексическим значением глагола «говорить», составления синонимичного ряда, введения в речь данного глагола;содействовать развитию интереса к изучению русского языка посредством логических игровых ситуаций с вовлечением зрительных анализаторов;развивать внимание, память, способность высказывать свои мысли, умение обосновывать свои суждения; формировать у учащихся умение осуществлять мыслительные операции.
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