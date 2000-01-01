Слева от слов назови формы, в которых они даны. Потом поставь глаголы в указанную форму и справа запиши их. Объясняй выбор букв. Лезу , отнесу, ползёт, сгрызли. Можно ли формы глаголов в первом столбике считать проверочными сло...

Русский язык

Слева от слов назови формы, в которых они даны. Потом поставь глаголы в указанную форму и справа запиши их. Объясняй выбор букв. Лезу , отнесу, ползёт, сгрызли. Можно ли формы глаголов в первом столбике считать проверочными словами? Для каких орфограмм? А можно ли записанные тобой слова считать проверочными? Для каких орфограмм? Какой вывод сделаешь?

Автор: Гость