Найдите отношение 3,5 к 0,05 Найдите неизвестный член пропорции 4/х =5,6 /0,07
Математика
Найдите отношение 3,5 к 0,05 Найдите неизвестный член пропорции 4/х =5,6 /0,07
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