200г , 8% раствора не трата калия добавили 5 г этой же соли и 5 г воды .определите массо??ую долю соли Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1. пусть будет 10 грамм раствора азотной кислоты, в котором растворили карбонат. 2. найдём массу чистой азотной кислоты: m(НNО3)= m(раствор) Х массовая доля растворённого вещества = 10г Х 0,063= 0,63 г. 3. найдём число моль азотной кислоты: n(НNО3)= 0,63 г / 63 г на моль= 0,1 моль. 4.а) найдём число моль нитрата натрия: n(NаNО3)=n(НNО3)= 0,1 моль. б) найдём массу нитрата натрия: m(NаNО3)= 0,1 моль Х 85 г на моль= 8,5 г. 5. а) найдём число моль воды, которое образовалось в ходе реакции: n(Н2О) =0,5n(НNО3)= 0,05 моль. б) найдём массу воды: m(Н2О) = 0,05 моль Х 18 г на моль = 0,9 г 6. так, как мы считаем, что реакция прошла со 100%-ным выходом и углекислый газ полностью улетучился, массовая доля расчитывается следующим образом: а) масса растворителя: m(Н2О) =масса воды из раствора с азотной кислотой + образовавшаяся в ходе реакции= 9,37 г + 0,9 г = 10,27 г. б) и наконец, считаем массовую долю: массовая доля (NаNО3)= масса нитрата натрия/ (масса воды+ масса нитрата натрия) = 8,5 г/ (10,27+8,5) г= 0,453 или 45,3%