В каком слове нарушена произносительная норма? а)коне(шн)о, в) (тэ)мп, с) ску(чн)о, д) а(тэ)лье
Русский язык
В каком слове нарушена произносительная норма? а)коне(шн)о, в) (тэ)мп, с) ску(чн)о, д) а(тэ)лье
Ответ(ы):
Гость:
Нарушено (С) потому что мы произносим ску(шн)о
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Ученица нашла note 3 398 и получилось 99 не проверяя вычислений учитель определяет что была допущена ошибка как он это сделал
Химия
200г , 8% раствора не трата калия добавили 5 г этой же соли и 5 г воды .определите массо??ую долю соли Помогите пожалуйста
Математика