Приведи приверы небесных тел

География
Приведи приверы небесных тел
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Звезда, планета, комета, астероид, метеорит.
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