Приведи три сферы деятельности церкви, которыми в наши дни занимается государств??
История
Приведи три сферы деятельности церкви, которыми в наши дни занимается государств??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политика экономика и социальная сфера вроде
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