Приведите 10 примеров внутренней дисциплины И 10 примеров внешней дисциплины

Гость: Гость:

Внутренняя дисциплина - результат ясного понимания того, что,как и почему надо делать.В том случае человек испытывает внутреннюю потребность следовать принятым нормам поведения , а в случае их несоблюдения испытывает угрызения совести, чувство вины. Такая дисциплина основывается на осознанном решении самого человека и самоконтроле. Поэтому ее нередко называют сознательной дисциплиной или самодисциплиной. Говоря о внутренней дисциплине, следует выделить правила, устанавливаемые каждым человеком лично для себя. Эти правила лежат в основе самовоспитания.