Приведите 10 примеров внутренней дисциплины И 10 примеров внешней дисциплины

Обществознание
Приведите 10 примеров внутренней дисциплины И 10 примеров внешней дисциплины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя дисциплина - результат ясного понимания того, что,как и  почему надо делать.В том случае человек  испытывает внутреннюю  потребность следовать принятым нормам поведения , а в случае их несоблюдения испытывает угрызения совести, чувство вины. Такая дисциплина основывается на осознанном решении самого человека и самоконтроле. Поэтому ее нередко называют сознательной  дисциплиной или самодисциплиной.   Говоря о внутренней дисциплине, следует выделить правила, устанавливаемые каждым человеком лично для себя. Эти правила лежат в основе самовоспитания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как в задачах,решаемых с помощью уравнений,понять,как представить Х?
Ответить
Математика
Купили 36 цветных карандашей из них 12 карандашей были в большой коробке а остальны?? в маленьких коробках по 6 штук в каждой сколько было маленьки...
Ответить
Қазақ тiлi
Краткий пресказа сказки бауырсак и идея сказки пожалуйста срочно кто ответит на мой вопрос тот молодец к кто не ответит тот не молодец
Ответить
Алгебра
Решить уравнение: 1)х⁴=81 2)х⁵=-1/32⁵ 3)5x²=-160 4)2x⁶=128
Ответить
Математика
Расходы дяди Расима на продукты за одну неделю ежедневно составляли 14 ман,27ман,50 ман,76 ман,25 ман, 35 ман, 95 ман.Сколько в среднем ежедневно р...
Ответить