Приведите 10 примеров внутренней дисциплины И 10 примеров внешней дисциплины
Обществознание
Приведите 10 примеров внутренней дисциплины И 10 примеров внешней дисциплины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя дисциплина - результат ясного понимания того, что,как и почему надо делать.В том случае человек испытывает внутреннюю потребность следовать принятым нормам поведения , а в случае их несоблюдения испытывает угрызения совести, чувство вины. Такая дисциплина основывается на осознанном решении самого человека и самоконтроле. Поэтому ее нередко называют сознательной дисциплиной или самодисциплиной. Говоря о внутренней дисциплине, следует выделить правила, устанавливаемые каждым человеком лично для себя. Эти правила лежат в основе самовоспитания.
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