Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а 1/8 и 3/4;

Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а 1/8 и 3/4;
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Гость:
3/24 и 18/24 вот и все
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