Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а 1/8 и 3/4;
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю а 1/8 и 3/4;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/24 и 18/24 вот и все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В правильном пятиугольнике ABCDE диагонали AC и BE пересекаются в точке О .BO =2.Найдите ??торону пятиугольника.
Литература
Русский язык
Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,с...
Математика