В правильном пятиугольнике ABCDE диагонали AC и BE пересекаются в точке О .BO =2.Найдите ??торону пятиугольника.
Геометрия
В правильном пятиугольнике ABCDE диагонали AC и BE пересекаются в точке О .BO =2.Найдите ??торону пятиугольника.
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Гость:
Как я не знаю сложнаааа
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