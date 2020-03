Нужна сказка на малененькая сказка на француском!СРОЧНООО!

Гость: Гость:

Урок №10 - Читаем сказку на французском

Le Petit Chaperon rouge. Красная шапочка Il était une fois une petite fille. Sa mère a fait pour elle un beau chaperon rouge. Elle le portait toujours et on a commencé à l'appeler Le Petit Chaperon rouge. Sa grand-mère vivait dans un autre village. Et un jour, Le Petit Chaperon rouge est allée la voir. Elle devait traverser la forêt. Dans la forêt elle a rencontré un loup. Le loup a décidé de ruser. Il a demandé: «Où vas-tu, ma petite?» La petite fille ne savait pas qu'il est dangereux de parler avec des inconnus et elle a répondu: «Je vais chez ma grand-mère.» «Où habite-t-elle?» «Tout près du moulin, monsieur le Loup.» «Pourquoi donc as-tu pris ce chemin-ci? Il est si long!» «Mais je prends toujours ce chemin-ci». «Hé bien, - a dit le loup, - je vais par ce chemin-là, et toi par ce chemin-ci. Nous verrons qui viendra plus tôt chez ta grand-mère.» Le loup s'est mis à courire de toute sa force par le chemin plus court, et la fille est allée par le chemin plus long. Le loup, bien sûr, est arrivé le premier. Il a frappé à la porte. «Qui est là? – a demandé la grand-mère.» «C'est votre petite – fille, – a répondu le loup adoussissant sa voix.» Heureusement, juste à ce moment, les bûcherons ont aperçu l'animal cruel. Ils se sont jetés sur lui et l'ont battu. «N'as-tu pas honte de ruser et d'attaquer les faibles? – lui ont-ils demandé. – Si tu dois chasser pour manger, chasse celui qui est aussi fort et rapide que toi!» Le loup a quitté la forêt. Et Le Petit Chaperon rouge, sa grand-mère et les bûcherons se sont mis à table :)