Составьте формулу жира образованного остатком олеиновой кислоты и двумя остатка??и пальмитиновой кислоты
Химия
Составьте формулу жира образованного остатком олеиновой кислоты и двумя остатка??и пальмитиновой кислоты
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Гость:
Как все сложно О-о ооочень сложно
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