Внутри неразвёрнутого угла А, взята точка D. Из этой точки проведены перпендикуляры DB и DC к сторонам угла. угол ADB= углу ADC. докажите, что луч AD - Биссектриса угла A . ( Не прямоугольные)
Геометрия
Внутри неразвёрнутого угла А, взята точка D. Из этой точки проведены перпендикуляры DB и DC к сторонам угла. угол ADB= углу ADC. докажите, что луч AD - Биссектриса угла A . ( Не прямоугольные)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольных тр-ках АВД и АСД ∠АДВ=∠АДС и гипотенуза АД - общая, значит треугольники равны, следовательно ∠ВАД=∠САД, отсюда АД - биссектриса угла А. Доказано.
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