Внутри неразвёрнутого угла А, взята точка D. Из этой точки проведены перпендикуляры DB и DC к сторонам угла. угол ADB= углу ADC. докажите, что луч AD - Биссектриса угла A . ( Не прямоугольные)

Геометрия

Внутри неразвёрнутого угла А, взята точка D. Из этой точки проведены перпендикуляры DB и DC к сторонам угла. угол ADB= углу ADC. докажите, что луч AD - Биссектриса угла A . ( Не прямоугольные)

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