Найдите с точностью до 1м² площадь арены цирка зная что во всех цирках мира длина окружности арены равна 40,8 м
Математика
Найдите с точностью до 1м² площадь арены цирка зная что во всех цирках мира длина окружности арены равна 40,8 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128.6m² Длина окружности = 2piR ; площадь круга = piR² , где R - радиус ,а pi число пи = 3,14
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