Найдите с точностью до 1м² площадь арены цирка зная что во всех цирках мира длина окружности арены равна 40,8 м

Математика

Найдите с точностью до 1м² площадь арены цирка зная что во всех цирках мира длина окружности арены равна 40,8 м

Автор: Гость