Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,снежинка,снеговой,снежиночка,о подснежниках,снеговичок,снежок

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Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,снежинка,снеговой,снежиночка,о подснежниках,снеговичок,снежок

Автор: Гость