Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,снежинка,снеговой,снежиночка,о подснежниках,снеговичок,снежок
Русский язык
Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,снежинка,снеговой,снежиночка,о подснежниках,снеговичок,снежок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снеговик, снежный, снег, снегурочка, подснежник, снежинка, снеговой, снежиночка, снеговичок, снежок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Химия
Задание 1 укажите место расположения химического элемента с порядковым номером 54 (период, ряд,группа, подгруппа) Задание 2 напишите формулы ...
Математика