Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,снежинка,снеговой,снежиночка,о подснежниках,снеговичок,снежок

Русский язык
Запиши родственные слова,исключив формы одного и того же слова.слов должно быть 10.снеговик,снежный,снег,снегурочка,по снегу,снеговики,подснежник,снежинка,снеговой,снежиночка,о подснежниках,снеговичок,снежок
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Гость:
Снеговик, снежный, снег, снегурочка, подснежник, снежинка, снеговой, снежиночка, снеговичок, снежок
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