Приведите к многочлену стандартного вида выражение (а-6)(а+50)(а-1)-(а в 2 степени-2а)(а+1)

Алгебра
Приведите к многочлену стандартного вида выражение (а-6)(а+50)(а-1)-(а в 2 степени-2а)(а+1)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надеюсь, почерк поймете)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста: 2 носорога побежали Одновременно навстречу др??г другу. Скорость одного 40 километров час, а скорость другого 50...
Ответить
Українська мова
Ранні скільки звуків буквів у слові
Ответить
Математика
У Вити в коллекции 35значков это на16значков меньше чем у Саши.сколько значков у мальчиков вместе
Ответить
Математика
Для формирования и созревания кабачка требуется 60 дней.когда можно будет снять первые плоды если посадить семена в грунт 1 июня
Ответить
Русский язык
Написать сочинение о любимом парке.Но просто парк ,не парк Горького и или в Москве
Ответить