Приведите к многочлену стандартного вида выражение (а-6)(а+50)(а-1)-(а в 2 степени-2а)(а+1)
Алгебра
Приведите к многочлену стандартного вида выражение (а-6)(а+50)(а-1)-(а в 2 степени-2а)(а+1)
Ответ(ы):
Гость:
Надеюсь, почерк поймете)))
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