У Вити в коллекции 35значков это на16значков меньше чем у Саши.сколько значков у мальчиков вместе

Математика
У Вити в коллекции 35значков это на16значков меньше чем у Саши.сколько значков у мальчиков вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35+16=51 (значок у Саши) 35+51 = 86 (значков всего)
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