Приведите к наименьшому общему знаменателю: 9/14 и 2/21 1/20 и 1\30 1/ и 1/4 и 1/6 3/28 и 9/14 и 7\8
Математика
Приведите к наименьшому общему знаменателю: 9/14 и 2/21 1/20 и 1\30 1/ и 1/4 и 1/6 3/28 и 9/14 и 7\8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/14 и 2/21=27/42 и 4/42 1/20 и 130=3/60 и 2/60 1/ и 1/4 и 1/6=? 3/12 и 2/12 3/28 и 9/14 и 78=6/56 и 36/56 и 49/56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
От деревни до автобусной остановки три с половиной километра, а от автобусной ост??новки до железнодорожной станции 5 раз дальше. Сколько километра...
Английский язык
Математика