Приведите к наименьшому общему знаменателю: 9/14 и 2/21 1/20 и 1\30 1/ и 1/4 и 1/6 3/28 и 9/14 и 7\8

Гость: Гость:

9/14 и 2/21=27/42 и 4/42 1/20 и 130=3/60 и 2/60 1/ и 1/4 и 1/6=? 3/12 и 2/12 3/28 и 9/14 и 78=6/56 и 36/56 и 49/56