Приведите к наименьшому общему знаменателю: 9/14 и 2/21 1/20 и 1\30 1/ и 1/4 и 1/6 3/28 и 9/14 и 7\8

Математика
Приведите к наименьшому общему знаменателю: 9/14 и 2/21 1/20 и 1\30 1/ и 1/4 и 1/6 3/28 и 9/14 и 7\8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/14 и 2/21=27/42 и 4/42 1/20 и 130=3/60 и 2/60 1/ и 1/4 и 1/6=? 3/12 и 2/12 3/28 и 9/14 и 78=6/56 и 36/56 и 49/56
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