Невосклицательные предложения 2-3 примера
Русский язык
Невосклицательные предложения 2-3 примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики и девочки играли в мяч. Я ходил в магазин. Мама с папой поехали в кино.
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