Невосклицательные предложения 2-3 примера

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Невосклицательные предложения 2-3 примера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики и девочки играли в мяч. Я ходил в магазин. Мама с папой поехали в кино.
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