Приведите не менее 3 примеров значение диких животных в природе

Гость: Гость:

животные опыляют растения и распостраняют их семена, насекомые дают почве множество полезных веществ, уничтожают трупы других животных, тем самым очищая природу, водные животные очищают воду, норы которые роют животные вентилируют почву, кости погибших животных участвуют в образовании осадочных пород