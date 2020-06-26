Таня в школу сначала едет на автобусе а потом идет пешком в содрогание занимает 26 ??инут идет она на 6 минут дольше чем идет на автобусе сколько минут она едет на автобусе помогите быстрее пожалуйста
Алгебра
Таня в школу сначала едет на автобусе а потом идет пешком в содрогание занимает 26 ??инут идет она на 6 минут дольше чем идет на автобусе сколько минут она едет на автобусе помогите быстрее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-6=20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Геометрия
В прямоугольнике ABCD биссектриса угла A пересекает bc в точке Е ,ВС в 3 раза больше ЕС. Найдите периметр abcd если bc равно 12 сантиметров срочно ...
Математика
Умову до задачи заводу потрибно 90 робитникив 50 токарив 10 слюсарив решта складникив скильки потрибно складникив