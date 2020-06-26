Таня в школу сначала едет на автобусе а потом идет пешком в содрогание занимает 26 ??инут идет она на 6 минут дольше чем идет на автобусе сколько минут она едет на автобусе помогите быстрее пожалуйста

Алгебра
Таня в школу сначала едет на автобусе а потом идет пешком в содрогание занимает 26 ??инут идет она на 6 минут дольше чем идет на автобусе сколько минут она едет на автобусе помогите быстрее пожалуйста
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Гость:
26-6=20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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