Опишите поэтапно как образуются споры у бактерий
Биология
Опишите поэтапно как образуются споры у бактерий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попав в благоприятные условия, споры набухают, прорывают оболочку (которая образовалась при неблагоприятных условиях повторно) и образуют новую вегетативную клетку.
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