В вазе было 342 конфеты , через некоторое время их стало 261. Сколько раз к вазе подходил Ваня если за каждый подхот он сьедал 1 конфету ?

Математика

В вазе было 342 конфеты , через некоторое время их стало 261. Сколько раз к вазе подходил Ваня если за каждый подхот он сьедал 1 конфету ?

Автор: Гость