В вазе было 342 конфеты , через некоторое время их стало 261. Сколько раз к вазе подходил Ваня если за каждый подхот он сьедал 1 конфету ?

Математика
В вазе было 342 конфеты , через некоторое время их стало 261. Сколько раз к вазе подходил Ваня если за каждый подхот он сьедал 1 конфету ?
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342-261=81 (раз) ответ: 81 раз
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