Умову до задачи заводу потрибно 90 робитникив 50 токарив 10 слюсарив решта складникив скильки потрибно складникив
Математика
Умову до задачи заводу потрибно 90 робитникив 50 токарив 10 слюсарив решта складникив скильки потрибно складникив
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