Умову до задачи заводу потрибно 90 робитникив 50 токарив 10 слюсарив решта складникив скильки потрибно складникив

Математика
Умову до задачи заводу потрибно 90 робитникив 50 токарив 10 слюсарив решта складникив скильки потрибно складникив
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверьте на всякий случай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение? 659-(345-×)=427
Ответить
История
Каковы причины указа в 1741 году? ( Елизавета Петровна приняла Указ, по которому признавалось существование «ламайской веры», буддизм был официальн...
Ответить
Другие предметы
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО =) •Определите температуру воздуха ?? подножия горы(100 метров на уровнем моря), если на высоте 4500м...
Ответить
Русский язык
Какие бывают прилагательные? И что это означает? Относительные...,....,
Ответить
Математика
Помогите решить 33- 8(11p-1)-2p
Ответить