В прямоугольнике ABCD биссектриса угла A пересекает bc в точке Е ,ВС в 3 раза больше ЕС. Найдите периметр abcd если bc равно 12 сантиметров срочно Контрольная срочно пожалуйста

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Пусть BE это х. тогда BC и AD. это 4х а AB и CD это 3х Итого 3х+4х+3х+4х=42 см 14х=42 х=3 Соответственно стороны 9 см и 12 см Треугольник ABE прямоугольный и равнобедренный отсюда сторона AB=BE