Приведите,пожалуйста, примеры неравномерного и равномерного движения.
Физика
Приведите,пожалуйста, примеры неравномерного и равномерного движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравномерное движение- скорость ветра,собаки и т.к Равномерное движение -стрелки часов , скорость Земли вокруг своей оси
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