Приведите,пожалуйста, примеры неравномерного и равномерного движения.

Физика
Приведите,пожалуйста, примеры неравномерного и равномерного движения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравномерное движение- скорость ветра,собаки и т.к Равномерное движение -стрелки часов , скорость Земли вокруг своей оси
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
It's for Chuckles перевод
Ответить
Українська мова
Діалог на тему герої славної землі
Ответить
Английский язык
Помогите номер 2 решить
Ответить
Алгебра
1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 7– 2х ≤ 14? А) (– ∞;–3,5]; Б) (– ???;9]; В) [–3,5;+∞); Г) (–3,5;+∞). 2. Яка з наведених ...
Ответить
Математика
2*2 что будет интересно догодаетесь
Ответить