Діалог на тему герої славної землі

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Діалог на тему герої славної землі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт Ліля привіт Наталя мені сьогодні задали з української мови написати діалог про героїв славної землі не могла мені допомогти. Звісно Герої це ті що захищають нашу державу Україну Будьмо сході. Дякую Наталя
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