2*2 что будет интересно догодаетесь
Математика
2*2 что будет интересно догодаетесь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это первый класс. 2*2=4. Легко)
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