2*2 что будет интересно догодаетесь

Математика
2*2 что будет интересно догодаетесь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это первый класс. 2*2=4. Легко)
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