Сделать марфологический разбор причастий : разогретый, жареный
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Сделать марфологический разбор причастий : разогретый, жареный
Ответ(ы) на вопрос:
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1. разогретый - причастие. 2. винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевлённое, страдательный залог, прошедшее время, переходный, совершенный вид. 3. разогретый - определение. 1. (жаренный - причастие,) жареный - имя прилагательное. 2. имя прилагательное (полное) мужской род, единственное число, именительный падеж. 3. жареный - определение.
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