1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 7– 2х ≤ 14? А) (– ∞;–3,5]; Б) (– ???;9]; В) [–3,5;+∞); Г) (–3,5;+∞). 2. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності 7(х – 2) lt; 9х + 4? А) х lt; 20; Б) х lt; – 9...

Алгебра

1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 7– 2х ≤ 14? А) (– ∞;–3,5]; Б) (– ???;9]; В) [–3,5;+∞); Г) (–3,5;+∞). 2. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності 7(х – 2) lt; 9х + 4? А) х lt; 20; Б) х lt; – 9; В) х lt; 9; Г) х gt; –9

Автор: Гость