1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 7– 2х ≤ 14? А) (– ∞;–3,5]; Б) (– ???;9]; В) [–3,5;+∞); Г) (–3,5;+∞). 2. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності 7(х – 2) lt; 9х + 4? А) х lt; 20; Б) х lt; – 9...
Алгебра
1. Який із наведених проміжків є розв'язком нерівності 7– 2х ≤ 14? А) (– ∞;–3,5]; Б) (– ???;9]; В) [–3,5;+∞); Г) (–3,5;+∞). 2. Яка з наведених нерівностей рівносильна нерівності 7(х – 2) lt; 9х + 4? А) х lt; 20; Б) х lt; – 9; В) х lt; 9; Г) х gt; –9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое слелала,а вот во втором не сходится ,проверь пожалуйста,возможно ты ошиблась.и напиши мне
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