Приведите пример двух дробей обыкновенных разность которых в три раза больше чем их произведения

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Обозначим дроби a/b и c/d. a/b - c/d = 3*a/b*c/d Приводим к общему знаменателю bd. (ad - bc)/(bd) = (3ac)/(bd) Уравниваем числители ad - bc = 3ac ad = 3ac+bc = c(3a+b) Дробь c/d должна быть несократима, поэтому с и d взаимно простые. Значит, а и с должны быть кратны. Пусть а=с=1, тогда d=3a+b=3+b Например, b=3, d=5. Получаем 1/2-1/5=5/10-2/10=3/10. 1/2*1/5=1/10. Все правильно: разность в 3 раза больше произведения.