В каком случае мгновенная и средняя скорость равна между?почему?
Физика
В каком случае мгновенная и средняя скорость равна между?почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При равномерном, прямолинейном движении, потому что и перемещение и путь ОДИНАКОВЫ
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