Приведите пример все вещества состоят из атомов и молекул

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Подтверждением того что все состоит из молекл являются такие опыты и явления1. Тепловое расширение тел при нагревании говорит о том, что вещества состоят из отдельных частиц между которыми есть промежутки 2 Явление диффузии ( явление взаимного проникновения молекул в веществе). При диффузии вещества смешиваются сами собой. 3 Поучены фотографии крупных молекул с помощью электронных микроскопов 4 Броуновское движение - это движение мелких частиц под действием ударов молекул