Приведите примеры механических колебаний, которые можно наблюдать в повседневно?? жизни
Физика
Приведите примеры механических колебаний, которые можно наблюдать в повседневно?? жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Передвижение автобусов, троллейбусов 2) Сон человека 3) Смена времен года 4) Цикл жизни гусеницы 5) Работа двигателя внутреннего сгорания.
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Предложение с причастием наблюдаемый, решаемый, любимый, ненавидимый. Четыре разных предложения!) Спасибо!
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