Привет помогите пожалуйста номер 33 и 34

Математика
Привет помогите пожалуйста номер 33 и 34
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Автор: Гость
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Гость:
Не уверена: 176800=2946 мин=49 час=2 сут 2 сут 5 ч 32 мин 8 секк=53 час 32 мин 8 сек=3212 мин 8 сек=61 сек
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