Какие знаки надо поставить между цыфрами 12345 чтобы получилось 19

Математика
Какие знаки надо поставить между цыфрами 12345 чтобы получилось 19
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ 1*2*3*4-5=19
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