Какие знаки надо поставить между цыфрами 12345 чтобы получилось 19
Математика
Какие знаки надо поставить между цыфрами 12345 чтобы получилось 19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ 1*2*3*4-5=19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Магнитная сила 1,65H, действующая на горизонтально расположенный проводник, уравно??ешивает силу тяжести. Определите объем проводника если плотност...
Информатика
Как в программе free pascal создать программу которая задает вопросы или загадки если ??твечаешь верно он говарит верно и
Математика