СРОЧНО!!!!!Помогите пожалуйста.Нужен перевод и прочесть русскими буквами комекс.*Listen to the story about the little red hen and read it *Пожалуйста мама в шоке,ребенок. в слезах.За ранние огромное спасибо .

Гость: Гость:

Это маленькая красная курочка. Она живет с собакой, кошкой и мышкой в маленьком доме. Однажды она нашла зерна пшеницы в саду. Кто посеет пшеницу? -- спросила она. Не я, -- сказала собака. Не я, -- сказала кошка. Не я, -- сказала мышка. "Тогда я это сделаю", -- сказала маленькая красная курочка. Пшеница росла выше и выше, и настало время её срезать. "Кто будет косить пшеницу", -- спросила маленькая красная курочка. "Не я", -- сказала собака. "Не я", -- сказала кошка. "Не я," сказала мышка. "Тогда я сделаю это сама," -- сказала маленькая красная курочка. Настало время перемелить пшеницу в муку. "Кто сделает из пшеницы муку?" -- спросила маленькая красная курочка. "Не я," -- сказала собака. Не я, -- сказала кошка. Не я,-- сказала мышка. Тогда я сделаю это сама, -- сказала маленькая красная курица. Маленькая красная курочка занесла муку на кухню и спросила: "кто сделает из этой муки хлеб" Не я, -- сказала собака. Не я, -- сказала кошка. Не я, -- сказала мышка. "Тогда я это сделаю, "-- сказала маленькая красная курочка. Хлеб был готов, и маленькая красная курочка достала его из печи. "Кто будет есть хлеб?" -- спросила маленькая красная курочка. Я буду! -- сказала собака. Я буду! Сказала кошка я буду сказала мышка. Вы не помогли мне сеять пшеницу. Вы не помогли мне косить пшеницу. Вы не моголи мне перемалывать пшеницу в муку. Вы не помогли мне сделать хлеб. Но сегдня Пасха, и я разрешаю вам съесть его! Собака, кошка и мышка почувствовали себя пристыженными и пообещали всегда помогать маленькой красной курочке. Всех с Пасхой.