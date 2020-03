СРОЧНО!!!!!Помогите пожалуйста.Нужен перевод и прочесть русскими буквами комекс.*Listen to the story about the little red hen and read it *Пожалуйста мама в шоке,ребенок. в слезах.За ранние огромное спасибо .

Английский язык

СРОЧНО!!!!!Помогите пожалуйста.Нужен перевод и прочесть русскими буквами комекс.*Listen to the story about the little red hen and read it *Пожалуйста мама в шоке,ребенок. в слезах.За ранние огромное спасибо .

Автор: Гость