Привет! Помогите решить Асю страницу! (НЕ НАДО МНЕ ПИСАТЬ: переведи текст, сама под??май, и т. д.) Я ПОДАМ НА ВАС ДАЛОБУ! Заранее спасибо!
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Привет! Помогите решить Асю страницу! (НЕ НАДО МНЕ ПИСАТЬ: переведи текст, сама под??май, и т. д.) Я ПОДАМ НА ВАС ДАЛОБУ! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание 2 я уже сделала в другом вопросе. В первом задание не видно начала текста чтобы ответить на первый вопрос, дальше будет так: 2T, 3T, 4T, 5F, 6F. Если добавишь первый параграф, я отвечу на первый вопрос
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