Привет! Помогите решить Асю страницу! (НЕ НАДО МНЕ ПИСАТЬ: переведи текст, сама под??май, и т. д.) Я ПОДАМ НА ВАС ДАЛОБУ! Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Задание 2 я уже сделала в другом вопросе. В первом задание не видно начала текста чтобы ответить на первый вопрос, дальше будет так: 2T, 3T, 4T, 5F, 6F. Если добавишь первый параграф, я отвечу на первый вопрос