Привет всему миру помогите найди значение вырожение можно в строчку 7*(2,3+0,8x)+1,9xпри x=0,4 0,9*(6x+5)-3,2при x=1,2 2,5*(3x+0,4)-5,1 при x=8
Математика
Привет всему миру помогите найди значение вырожение можно в строчку 7*(2,3+0,8x)+1,9xпри x=0,4 0,9*(6x+5)-3,2при x=1,2 2,5*(3x+0,4)-5,1 при x=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 16,1+2,24+1.9=20,24 б)6,48+4,5-3,2=7,78 в) 56+1-5,1=51,9
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