Привет всему миру помогите найди значение вырожение можно в строчку 7*(2,3+0,8x)+1,9xпри x=0,4 0,9*(6x+5)-3,2при x=1,2 2,5*(3x+0,4)-5,1 при x=8

Математика

Привет всему миру помогите найди значение вырожение можно в строчку 7*(2,3+0,8x)+1,9xпри x=0,4 0,9*(6x+5)-3,2при x=1,2 2,5*(3x+0,4)-5,1 при x=8

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