Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240км. Известно,что они двигаются в одном направлении. Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 159км\ч,а автобуса-90км\ч?

Математика
Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240км. Известно,что они двигаются в одном направлении. Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 159км\ч,а автобуса-90км\ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения 159-90=69(км/час) Время 240:69=3,478(час)=3 час 29мин.
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