Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240км. Известно,что они двигаются в одном направлении. Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 159км\ч,а автобуса-90км\ч?

Математика

Расстояние между легковым автомобилем и автобусом 240км. Известно,что они двигаются в одном направлении. Через какое время легковой автомобиль догонит автобус,если скорость автомобиля 159км\ч,а автобуса-90км\ч?

Автор: Гость