Помогите с русским!!!! Вместо точек поставьте существительное с НИ: 1)Во рту не бы??о ... 2)Свободного времени у меня нет ... 3)Отступать нельзя ... 4)Кругом не было ... 5)В его рассказе правды нет ... 6)В графине нет .....
Русский язык
Помогите с русским!!!! Вместо точек поставьте существительное с НИ: 1)Во рту не бы??о ... 2)Свободного времени у меня нет ... 3)Отступать нельзя ... 4)Кругом не было ... 5)В его рассказе правды нет ... 6)В графине нет ... . ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)куска хлеба 2)в субботу 3)- 4)света 5)- 6)воды
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