Помогите с русским!!!! Вместо точек поставьте существительное с НИ: 1)Во рту не бы??о ... 2)Свободного времени у меня нет ... 3)Отступать нельзя ... 4)Кругом не было ... 5)В его рассказе правды нет ... 6)В графине нет .....

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Помогите с русским!!!! Вместо точек поставьте существительное с НИ: 1)Во рту не бы??о ... 2)Свободного времени у меня нет ... 3)Отступать нельзя ... 4)Кругом не было ... 5)В его рассказе правды нет ... 6)В графине нет ... . ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость